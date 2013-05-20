В России появится Миграционный кодекс

Депутаты начали разработку миграционного кодекса

В России начинают разрабатывать Миграционный кодекс. Новый документ должен будет устранить существующие противоречия в действующем законодательстве, рассказал в эфире "Москва FM" один из авторов инициативы депутат Госдумы Алексей Журавлев.

"Миграционный кодекс будет регулировать миграционное законодательство. Но главная его цель – это законодательное регулирование миграционных потоков", - отметил депутат.

По его словам, документ также призван защитить национальные интересы, права коренного населения России и способствовать обеспечению национальной безопасности. Для выполнения этих задач планируется организация частных агентств занятости для мигрантов.

"Ни один работодатель не сможет взять мигранта на работу, если у него не будет соответствующих документов, которые будут делать эти агентства занятости", - сказал Журавлев.

Также планируется расширить возможности миграционной службы. Сотрудники ФМС получат право проводить незапланированные проверки мест, в которых могут находиться нелегальные мигранты.

"Сейчас миграционная служба не имеет возможности выехать оперативно на стройку и выявить правонарушение. В кодексе мы пропишем, что они могут приезжать и вести оперативную деятельность. Сейчас они должны предупредить о проверке за несколько дней", - пояснил депутат.

Сегодня миграционные отношения регулируют около восьмисот документов, но ни в одном из них нет понятия "мигрант". В состав рабочей группы, которая займется созданием кодекса, войдут депутаты и сотрудники ФМС.