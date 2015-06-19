Новая патентная система принесет регионам 100 млрд рублей в год – глава ФМС

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Новая патентная система для юридических лиц принесет регионам 80-100 миллиардов рублей в год, заявил в интервью сайту "Комсомольской правды" глава ФМС Константин Ромодановский.

Патентная система, введенная в январе 2015 года, призвана заменить квоты. По новым правилам, мигрант приезжает в Россию, сдает экзамены, покупает страховку, его проверяют на наличие судимостей и он может работать.

Патенты существуют с 2010 года .но по ним можно было работать только у физических лиц или частных предпринимателей, например. Водителем или няней.

По словам Ромодановского, отдача от внедрения патентов для физических лиц дала эффект через полтора года после начала внедрения, и "то же самое надо ждать и в те же сроки от модернизированной патентной системы для юридических лиц".

Глава ФМС отметил, что уже в этом году бюджет получил на 2 миллиарда рублей больше, чем в прошлом.

По поводу квот Ромодановский отметил, что отказ от них был верным решением: "не поймешь, кто получал (квоты) и использовал. На них зарабатывали". По мнению руководителя службы, сейчас тоже есть посредники и с ними ФМС еще предстоит борьба.

Кстати, недавно в столице задержали лжесотрудника ФМС с фальшивыми патентами. 21-летний уроженец Средней Азии, представляясь сотрудником ведомства, предлагал иностранцам за 5 тысяч рублей патенты и сертификаты о знании русского языка.

Клиентов фигурант искал около метро, причем у него была форма сотрудника ФМС и поддельное удостоверение. В действительности никакого отношения к службе он не имел.

Добавим, что столичные власти выдали мигрантам почти 80 тысяч новых патентов. Всего правительство России установило на 2015 год квоту в 126 тысяч мигрантов, 38 тысяч из них приходится на Центральный федеральный округ, к которому относится и Москва.

Напомним, что с 1 января 2015 года вступили в силу поправки в федеральное законодательство, дающие регионам полномочия регулировать трудовую миграцию. Теперь Москва сможет устанавливать стоимость патентов на право работы для мигрантов, организовывать выдачу патентов, проводить экзамены на знание русского языка и так далее.

По мнению авторов закона, новая стоимость патента позволит приблизить налоговую нагрузку на иностранцев к нагрузке на россиян, а также выровнять конкурентоспособность на рынке труда. Кроме того, новая система увеличит поступления в городской бюджет примерно на 12 миллиардов рублей.