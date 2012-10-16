Госдума увеличит наказание за организацию нелегальной миграции

Фото: ИТАР-ТАСС

Российское правительство предлагает увеличить наказание за организацию нелегальной миграции до 7 лет лишения свободы.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, законопроект об усилении ответственности за подобные деяния был внесен на рассмотрение сегодня, 16 октября. Помимо увеличения сроков лишения свободы, депутаты предлагают увеличить максимальные штрафы, сроки обязательных, принудительных и исправительных работ.

В последнее время наблюдается рост количества выявляемых нарушений законодательства: если в 2006 году ФМС возбудила 228 уголовных дел, то в 2011 году это количество поднялось до 385.

15 октября подмосковные полицейские ликвидировали подпольный цех по пошиву контрафактной продукции. На производстве трудились около 700 незаконных мигрантов из Вьетнама, Китая и Таджикистана.