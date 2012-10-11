Форма поиска по сайту

11 октября 2012, 12:37

Общество

Сотрудники ФМС задержали в ЮВАО 21 нелегального мигранта

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники ФМС в ходе проверки общежития, расположенного на проспекте Сорока лет Октября, задержали 21 нелегального мигранта.

Как сообщает"Интерфакс", из задержанных 19 оказались гражданами Таджикистана, один – из Молдовы и один из Узбекистана. Все они работали на складе или грузчиками на рынке "Садовод".

Иностранцы за нарушение миграционного законодательства будут депортированы на родину.

Два дня назад в том же округе ФМС задержала 15 нелегальных мигрантов, работавших на конфетной фабрике.

