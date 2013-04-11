Москва увеличит число "народных патрулей"

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство Москвы намерено увеличить число "народных патрулей" для помощи ФМС, сообщает телеканал "Москва 24".

С февраля этого года первые патрули впервые вышли в город. За это время было проведено более 370 оперативно-профилактических мероприятий. В настоящий момент численность подразделения патруля дружинников составляет 300 человек.

В "народном патруле состоят как действующие народные дружинники, так и граждане, изъявившие желание работать. Все они перед выходом в город проходят специальный инструктаж.

Добавим, московские власти намерены установить въезд для иностранных мигрантов только по загранпаспортам. По мнению чиновников, это поможет позволит навести порядок в сфере миграции.