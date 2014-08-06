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06 августа 2014, 19:42

У Москвы закончилась квота на прием беженцев из Украины

ФМС беженцы из Украины Светлана Ганнушкина

Фото: ИТАР-ТАСС

В столичном управлении ФМС перестали принимать у граждан Украины заявления на предоставление временного убежища. Об этом Агентству "Москва" рассказала руководитель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

В управлении ФМС агентству пояснили, что сотрудники службы, рассматривающие обращения беженцев, руководствуются постановлением правительства о предоставлении временного убежища гражданам Украины, проживающим в зоне вооруженного конфликта. "Документ предусматривает квоты, распределенные по субъектам Федерации. В ЦФО таких субъектов 18. На Москву приходится 0% от квоты",- сказал пресс-секретарь управления Сергей Аксенов.

Он отметил, что сотрудники столичного управления ФМС предлагают гражданам, прибывшим с Украины, рассматривать в качестве места временного пребывания другие регионы России, но беженцы все равно предпочитают оставаться в Москве.

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По словам Ганнушкиной, ежедневно в столичную приемную комитета "Гражданское содействие" обращается за помощью более 10 граждан Украины. В первую очередь, беженцы просят помочь им в поисках жилья. "Мы жильем не обеспечиваем, но оказываем материальную помощь и предоставляем одежду", - уточнила она.

По оценкам правозащитницы, к сегодняшнему дню с Украины в Россию въехало около 150 тысяч человек, 40 тысяч человек размещены в лагерях, а еще 20 тысяч подали заявления о предоставлении убежища.

В соответствии с постановлением правительства вопрос о предоставлении убежища украинцам должен решаться в течение трех дней. Однако положительные решения принимаются не всегда.

"Основания для отказов в предоставлении убежища такие: либо человек приехал до начала военных действий, либо приехал из района, где еще нет военных действий", - пояснила Ганнушкина. "На мой взгляд, это не доводы", - добавила она.

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