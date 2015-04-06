На стройках Подмосковья половина мигрантов работает нелегально

Каждый второй мигрант на стройплощадках Подмосковья работает нелегально либо находится на территории России с нарушением режима пребывания. Об этом заявила журналистам министр строительного комплекса региона Марина Оглоблина, передает ТАСС.

По ее словам, за три месяца 2015 года патенты, позволяющие легально работать в регионе, получили чуть более 27 тысяч человек. При этом незаконно в области работают около 200 тысяч мигрантов.

"Фальшивая регистрация, поддельные медицинские книжки, регистрация мигрантов в так называемых "фирмах-однодневках" опасны, прежде всего, для самих работодателей", – сказала Оглоблина.

Во-первых, по ее словам, среди нелегальных работников нередки случаи опасных инфекционных заболеваний, во-вторых – из-за нарушений миграционного законодательства регион недополучает средства, за счет которых он мог бы развиваться.

Марина Оглоблина рекомендовала мигрантам минуя посредников явиться со своими документами в территориальный орган управления ФМС или в единый миграционный центр Московской области, который находится в Красногорске.

Патент должен быть оформлен мигрантом в течение 30 дней после въезда на территорию России. По истечении этого срока для получения патента соискателю придется заплатить штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Патент дает право работать только на территории того региона, в котором он был оформлен.

Напомним, что в 2014 году столичные полицейские совместно с Федеральной миграционной службой (ФМС) провели тысячи мероприятий и рейдов, направленных на борьбу с нелегальными мигрантами. В течение года из Москвы было выдворено почти 40 тысяч нелегалов.

С начала года в России ужесточились требования к трудовым мигрантам. Приезжих обязали сдавать экзамены и получать патенты нового образца.

В ноябре прошлого года Мосгордума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий стоимость патентов на трудовую деятельность для мигрантов. Теперь этот документ стоит 4 тысячи рублей в месяц, то есть на 2,7 тысячи дороже, чем до принятия закона.

Для получения патента иностранному гражданину нужно обратиться в органы ФМС в том субъекте России, где он намерен работать. Необходимо предоставить следующие документы:

заявление по утвержденной форме;

документ, удостоверяющий личность, и по необходимости его заверенный перевод на русский язык;

миграционную карту с отметкой о въезде;

отрывную часть бланка уведомления о прибытии с отметкой о постановке на миграционный учет;

квитанцию об уплате авансового платежа по подоходному налогу.

После сдачи документов мигрант обязан сдать отпечатки пальцев, а также встать на налоговый учет в ИФНС. Кроме того, иностранцу необходимо сдать экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства.

Кроме того, в декабре власти Москвы утвердили порядок проведения комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основ законодательства РФ для мигрантов. Тест по каждой из дисциплин состоит из 20 вопросов, требующих элементарных знаний по истории и культуре России, а также по уголовному и административному праву.