ФМС предлагает перейти на электронные паспорта в 2015 году

ФМС предлагает отказаться от бумажных паспортов в 2015 году

Федеральная миграционная служба предлагает уже в 2015 году отказаться от выдачи россиянам внутренних паспортов и перейти на пластиковые удостоверения личности.

Ранее в России было принято решение о переходе на десятилетние пластиковые карты, которые будут главным документом гражданина страны. Переходный период - когда можно пользоваться и бумажным паспортом и картой - планировали сделать до 2025 года. Однако теперь ФМС настаивает на том, чтобы уже через два года полностью отказаться от традиционного документа.

Также ведомство предлагает сделать обязательным удостоверение личности для россиян до 14 лет, сообщает телеканал "Москва 24".

Выдача внутренних паспортов, согласно законопроекту, должна прекратиться по всей России с начала 2016 года. При этом пилотный проект по выдаче карт стартует на полгода раньше - с середины 2015 года и охватит регионы, которые определит правительство.