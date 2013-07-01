На московских вокзалах появилось пять постов ФМС

Фото: ИТАР-ТАСС

На московских вокзалах 1 июля открылось пять постов ФМС, которые будут проверять легальность прибывания мигрантов на территории России. В ближайшее время такие посты могут появиться на столичных ТПУ.

"Хотелось бы расширить работу. Надеюсь, что в ближайшей перспективе будут охвачены транспортно-пересадочные станции. Мы и там создадим стационарные посты", - цитирует главу УФМС по Москве Ольгу Кириллову "Интерфакс".

Кроме официальных постов ФМС на пяти столичных вокзалах с февраля 2013 года работают так называемые народные патрули. За это время было проведено около 400 оперативно-профилактических мероприятий. В настоящий момент численность подразделения патруля дружинников составляет более 300 человек.

В патруле состоят как действующие народные дружинники, так и граждане, изъявившие желание работать. Все они перед выходом в город проходят специальный инструктаж.

Добавим, московские власти намерены установить въезд для иностранных мигрантов только по загранпаспортам. По мнению чиновников, это поможет позволит навести порядок в сфере миграции.