В городе появились мобильные комплексы ФМС

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В столице и области появились мобильные комплексы миграционной службы. В этих комплексах мигранты смогут пообщаться непосредственно с представителями миграционной службы, задать вопрос и получить ответ из первых рук. В то же время там будут проверять документы и сканировать отпечатки пальцев.

Президент фонда "Миграция-XXI век", бывший заместитель директора Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что вряд ли мигранты будут добровольно к ним подходить.

"Креативная идея, похоже на русскую рулетку. Никто же не пойдет. Сотрудников правоохранительных органов мигранты вообще стараются избежать. Это две несовместимые вещи. Либо вы что-то объясняете, и тогда люди к вам придут. Либо вы проверяете документы и задерживаете, и тогда вам уже не до рассказывания. Это идея взята с Запада, но там этим занимаются неправительственные общественные организации, у которых нет права никого задерживать", – пояснил он.

Как пишут "Известия", патрули будут снимать отпечатки пальцев мигрантов и в режиме онлайн проверять законность их нахождения в России.

По данным ВЦИОМ, россияне стали лояльнее относиться к присутствию мигрантов на рынке труда. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Более половины россиян одобряют труд иностранцев в коммунальном хозяйстве и сфере услуг. Тогда как еще десять лет назад их процент был значительно меньше.

Участие мигрантов в строительстве зданий и ремонте квартир позитивно оценивают 42 процента россиян, не одобряют их труд – 50 процентов.

При этом большая часть респондентов против работы иностранцев в органах местной власти (75 процентов) и правоохранительных органах (84 процента)