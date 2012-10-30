Форма поиска по сайту

30 октября 2012, 11:49

Назван список претендентов на "Золотой мяч"

Фото: ИТАР-ТАСС

Международная федерация футбола обнародовала шорт-лист кандидатов на получение приза "Золотой мяч". Награда традиционно вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона. Наибольшее представительство в списке - у "Реала" и "Барселоны".

Список из 23 кандидатов был составлен специальной комиссией ФИФА и группой экспертов France Football. Основными кандидатами на победу считаются Лионель Месси, Криштиану Роналду и Андрес Иньеста.

Список кандидатов:

  • Криштиану Роналду ("Реал" (Испания))
  • Лионель Месси ("Барселона" (Испания))
  • Андрес Иньеста ("Барселона" (Испания))
  • Хави ("Барселона" (Испания))
  • Дидье Дрогба ("Шанхай Шэньхуа" (Китай))
  • Месут Озил ("Реал" (Испания))
  • Марио Балотелли ("Манчестер Сити" (Англия))
  • Серхио Агуэро ("Манчестер Сити" (Англия))
  • Карим Бензема ("Реал" (Испания))
  • Радамель Фалькао ("Атлетико"(Испания))
  • Уэйн Руни ("Манчестер Юнайтед" (Англия))
  • Златан Ибрагимович (ПСЖ, (Франция))
  • Икер Касильяс ("Реал" (Испания))
  • Джанлуиджи Буффон ("Ювентус" (Италия))
  • Неймар ("Сантос" (Бразилия))
  • Андреа Пирло ("Ювентус" (Италия))
  • Яя Туре ("Манчестер Сити" (Англия))
  • Серхио Бускетс ("Барселона" (Испания))
  • Серхио Рамос ("Реал" (Испания))
  • Хаби Алонсо ("Реал" (Испания))
  • Мануэль Нойер ("Бавария" (Германия))
  • Робин ван Перси ("Манчестер Юнайтед" (Англия))
  • Херард Пике ("Барселона" (Испания))

    • Приз лучшему игроку вручается на основании опроса тренеров и капитанов национальных сборных, а также журналистов ведущих спортивных изданий мира. 29 ноября текущего года будут названы три футболиста, получившие максимальное количество голосов, а имя лучшего игрока планеты станет известно 7 января 2013 года.

    Напомним, что лучшим футболистом планеты прошлого года был избран Лионель Месси.

