Назван список претендентов на "Золотой мяч"

Международная федерация футбола обнародовала шорт-лист кандидатов на получение приза "Золотой мяч". Награда традиционно вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона. Наибольшее представительство в списке - у "Реала" и "Барселоны".
Список из 23 кандидатов был составлен специальной комиссией ФИФА и группой экспертов France Football. Основными кандидатами на победу считаются Лионель Месси, Криштиану Роналду и Андрес Иньеста.
Список кандидатов:
- Криштиану Роналду ("Реал" (Испания))
- Лионель Месси ("Барселона" (Испания))
- Андрес Иньеста ("Барселона" (Испания))
- Хави ("Барселона" (Испания))
- Дидье Дрогба ("Шанхай Шэньхуа" (Китай))
- Месут Озил ("Реал" (Испания))
- Марио Балотелли ("Манчестер Сити" (Англия))
- Серхио Агуэро ("Манчестер Сити" (Англия))
- Карим Бензема ("Реал" (Испания))
- Радамель Фалькао ("Атлетико"(Испания))
- Уэйн Руни ("Манчестер Юнайтед" (Англия))
- Златан Ибрагимович (ПСЖ, (Франция))
- Икер Касильяс ("Реал" (Испания))
- Джанлуиджи Буффон ("Ювентус" (Италия))
- Неймар ("Сантос" (Бразилия))
- Андреа Пирло ("Ювентус" (Италия))
- Яя Туре ("Манчестер Сити" (Англия))
- Серхио Бускетс ("Барселона" (Испания))
- Серхио Рамос ("Реал" (Испания))
- Хаби Алонсо ("Реал" (Испания))
- Мануэль Нойер ("Бавария" (Германия))
- Робин ван Перси ("Манчестер Юнайтед" (Англия))
- Херард Пике ("Барселона" (Испания))
Приз лучшему игроку вручается на основании опроса тренеров и капитанов национальных сборных, а также журналистов ведущих спортивных изданий мира. 29 ноября текущего года будут названы три футболиста, получившие максимальное количество голосов, а имя лучшего игрока планеты станет известно 7 января 2013 года.
Напомним, что лучшим футболистом планеты прошлого года был избран Лионель Месси.
