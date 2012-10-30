Назван список претендентов на "Золотой мяч"

Фото: ИТАР-ТАСС

Международная федерация футбола обнародовала шорт-лист кандидатов на получение приза "Золотой мяч". Награда традиционно вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона. Наибольшее представительство в списке - у "Реала" и "Барселоны".

Список из 23 кандидатов был составлен специальной комиссией ФИФА и группой экспертов France Football. Основными кандидатами на победу считаются Лионель Месси, Криштиану Роналду и Андрес Иньеста.

Список кандидатов: