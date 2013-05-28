Оргкомитет чемпионата СНГ готовит документы для ФИФА и УЕФА

Фото: ИТАР-ТАСС

Оргкомитет Объединенного чемпионата России и Украины по футболу готовит документы для Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Кроме того, соответствующие документы будут отправлены и в Федерацию футбола Украины.

О готовящемся шаге футбольных функционеров сообщила пресс-служба оргкомитета Объединенного чемпионата на своей странице в Facebook.

Напомним, проект Объединенного чемпионата предусматривает слияние премьер-лиг России и Украины в единую лигу. Изначально предполагалось создать чемпионат СНГ, но впоследствии от этой идеи отказались.

Главой оргкомитета Объединенного чемпионата является главный тренер владикавказской "Алании" Валерий Газзаев.

Официальные лица ФИФА не раз выступали с критикой идеи создания Объединенного чемпионата. В частности, президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что подобная идея не находит понимания у руководства федерации.