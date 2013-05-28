Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая 2013, 20:15

Спорт

Оргкомитет чемпионата СНГ готовит документы для ФИФА и УЕФА

Фото: ИТАР-ТАСС

Оргкомитет Объединенного чемпионата России и Украины по футболу готовит документы для Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Кроме того, соответствующие документы будут отправлены и в Федерацию футбола Украины.

О готовящемся шаге футбольных функционеров сообщила пресс-служба оргкомитета Объединенного чемпионата на своей странице в Facebook.

Напомним, проект Объединенного чемпионата предусматривает слияние премьер-лиг России и Украины в единую лигу. Изначально предполагалось создать чемпионат СНГ, но впоследствии от этой идеи отказались.

Ссылки по теме


Главой оргкомитета Объединенного чемпионата является главный тренер владикавказской "Алании" Валерий Газзаев.

Официальные лица ФИФА не раз выступали с критикой идеи создания Объединенного чемпионата. В частности, президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что подобная идея не находит понимания у руководства федерации.

Сайты по теме


ФИФА чемпионат СНГ по футболу УЕФА

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика