Яя Туре вошел в список претендентов на "Золотой мяч"

Кот-д'ивуарец Яя Туре, выступающий за "Манчестер Сити", вошел в число претендентов на "Золотой мяч". Этот приз вручается лучшему футболисту планеты, сообщает пресс-служба ФИФА.
Всего в расширенный список вошли 23 претендента, из которых потом выберут трех лучших игроков, которым предстоит побороться за самую престижную индивидуальную награду в мире футбола. Это:
- Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")
- Гарет Бэйл ("Реал")
- Карим Бензема ("Реал")
- Криштиану Роналду ("Реал")
- Кевин де Брейне ("Манчестер Сити")
- Эден Азар ("Челси")
- Златан Ибрагимович (ПСЖ)
- Андрес Иньеста ("Барселона")
- Тони Кроос ("Реал")
- Роберт Левандовски ("Бавария")
- Хавьер Маскерано ("Барселона")
- Лионель Месси ("Барселона")
- Томас Мюллер ("Бавария")
- Мануэль Нойер ("Бавария")
- Неймар ("Барселона")
- Поль Погба ("Ювентус")
- Иван Ракитич ("Барселона")
- Арьен Роббен ("Бавария")
- Хамес Родригес ("Реал")
- Алексис Санчес ("Арсенал")
- Луис Суарес ("Барселона")
- Яя Туре ("Манчестер Сити")
- Артуро Видаль ("Бавария")
Отметим, что в последние годы основная борьба за "Золотой мяч" ведется между Месси и Роналду. В прошлом году лучшим футболистом мира признали игрока "Барселоны".
Яя Туре является непримиримым борцом против расизма. В одном из предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов от него "пострадал" московский ЦСКА за "уханье фанатов" получивший несколько матчей без зрителей.
