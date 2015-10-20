Яя Туре вошел в список претендентов на "Золотой мяч"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Кот-д'ивуарец Яя Туре, выступающий за "Манчестер Сити", вошел в число претендентов на "Золотой мяч". Этот приз вручается лучшему футболисту планеты, сообщает пресс-служба ФИФА.

Всего в расширенный список вошли 23 претендента, из которых потом выберут трех лучших игроков, которым предстоит побороться за самую престижную индивидуальную награду в мире футбола. Это:

Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")

Гарет Бэйл ("Реал")

Карим Бензема ("Реал")

Криштиану Роналду ("Реал")

Кевин де Брейне ("Манчестер Сити")

Эден Азар ("Челси")

Златан Ибрагимович (ПСЖ)

Андрес Иньеста ("Барселона")

Тони Кроос ("Реал")

Роберт Левандовски ("Бавария")

Хавьер Маскерано ("Барселона")

Лионель Месси ("Барселона")

Томас Мюллер ("Бавария")

Мануэль Нойер ("Бавария")

Неймар ("Барселона")

Поль Погба ("Ювентус")

Иван Ракитич ("Барселона")

Арьен Роббен ("Бавария")

Хамес Родригес ("Реал")

Алексис Санчес ("Арсенал")

Луис Суарес ("Барселона")

Яя Туре ("Манчестер Сити")

Артуро Видаль ("Бавария")

Отметим, что в последние годы основная борьба за "Золотой мяч" ведется между Месси и Роналду. В прошлом году лучшим футболистом мира признали игрока "Барселоны".

Яя Туре является непримиримым борцом против расизма. В одном из предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов от него "пострадал" московский ЦСКА за "уханье фанатов" получивший несколько матчей без зрителей.