Самая слабая футбольная сборная планеты одержала первую победу в отборе ЧМ

Футбольная сборная Бутана, занимающая последнее место в рейтинге ФИФА, одержала первую победу в своей истории в квалификационных раундах чемпионатов мира. Бутанцы сумели одолеть команду Шри-Ланки со счетом 1:0, сообщил в своем Twitter президент ФИФА Йозеф Блаттер.

В своей истории команда Бутана всего два раза одерживала победы. В марте 2003 года бутанцы разгромили сборную Гуама ‒ 6:0, а в 2008 году победили Афганистан ‒ 3:1. Однако в отборочных матчах чемпионата мира Бутан побед ранее не одерживал.

С историческим успехом сборную Бутана поздравил Йозеф Блаттер.

Отметим, что в европейской зоне отбор к чемпионату мира 2018 года стартует только в 2016 году ‒ после первенства Европы.

Сборная России принимать участие в отборочном турнире не будет, поскольку страна-хозяйка первенства напрямую квалифицируется в финальный этап соревнований.