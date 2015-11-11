Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Президент ФИФА Йозеф Блаттер попал в больницу, сообщает "Интерфакс".

По словам советника швейцарца Клауса Штелькера, Блаттер находится в сознании.

Ранее 79-летний функционер находился под наблюдением врачей из-за стресса. В итоге врачи приняли решение о госпитализации. Как сообщил Штелкер, Блаттер рассчитывает в понедельник выписаться из больницы, а во вторник приступить к работе, передает Yahoo Sports.

Напомним, главу ФИФА Йозефа Блаттера отстранили от футбола на три месяца. Это связано с очередным коррупционным скандалом в футбольном руководством.

Выяснилось, что Блаттер перевел на счет президента УЕФА Мишеля Платини два миллиона швейцарских франков. При этом назначение платежа осталось неизвестным.

Внеочередные выборы президента ФИФА состоятся 26 февраля 2016 года.