Трамп раскритиковал ФБР за безуспешный поиск источников утечек информации

Фото: ТАСС/Emily Molli
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство ФБР из-за отсутствия результатов в поисках организаторов утечки секретных данных в СМИ, говорится в сообщении на странице главы государства в Twitter.
Он заявил, что бюро совершенно не способно остановить людей, рассказывающих секретную информацию. Даже внутри самого ФБР не были обнаружены источники утечек. "Найдите их немедленно!" – написал президент.
The FBI is totally unable to stop the national security "leakers" that have permeated our government for a long time. They can't even......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 февраля 2017 г.
find the leakers within the FBI itself. Classified information is being given to media that could have a devastating effect on U.S. FIND NOW— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 февраля 2017 г.
В конце февраля Дональд Трамп назначил нового советника. Отставной генерал Герберт Макмастер занял место ушедшего Флинна. По словам Дональда Трампа, это человек огромного таланта и огромного опыта.