Трамп раскритиковал ФБР за безуспешный поиск источников утечек информации

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство ФБР из-за отсутствия результатов в поисках организаторов утечки секретных данных в СМИ, говорится в сообщении на странице главы государства в Twitter.

Он заявил, что бюро совершенно не способно остановить людей, рассказывающих секретную информацию. Даже внутри самого ФБР не были обнаружены источники утечек. "Найдите их немедленно!" – написал президент.

Именно утечки в СМИ о контактах советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком стали причиной того, что советник был вынужден уйти в отставку.

В конце февраля Дональд Трамп назначил нового советника. Отставной генерал Герберт Макмастер занял место ушедшего Флинна. По словам Дональда Трампа, это человек огромного таланта и огромного опыта.

