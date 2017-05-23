Американец сознался в намерении продать российской разведке секретные данные

Фото: AP/Jacquelyn Martin

Минюст США заявил о том, что житель Калифорнии хотел продать секретные спутниковые снимки российской разведке. Подозреваемый уже сознался в содеянном, сообщает РИА Новости.

Агент ФБР под прикрытием разоблачил 49-летнего Грегори Джастиса, работавшего по контракту с Минобороны США. Тот украл в ведомстве секретные данные со спутников и планировал продать их человеку, которого он считал российским разведчиком. Под этой личиной скрывался агент бюро.

Переговоры о сделке шли с февраля по июль 2016 года. Джастис требовал тысячи долларов наличными за предоставляемые сведения. Он даже предлагал подставному разведчику посетить секретное предприятие.

Джастис был задержан в июле прошлого года. Теперь ему грозит до 35 лет лишения свободы. Вынесение приговора намечено на 18 сентября.