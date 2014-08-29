ФАС оштрафовала сеть супермаркетов "АТАК" на 18 млн за ценовую дискриминацию

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Сеть супермаркетов "АТАК" оштрафовали на 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФАС. В четверг, 28 августа, апелляционный суд признал законными решение и предписание ФАС.

В прошлом году антимонопольная служба обвинила "АТАК" в ценовой дискриминации. Также комиссия ФАС установила, что в супермаркетах взимали разную стоимость за одинаковый объем услуг по продвижению и увеличению продаж товаров с поставщиков рыбы и рыбной продукции.

В результате антимонопольная служба выдала предписание об устранении нарушений, а также назначила компании штрафы на сумму 18 миллионов рублей. В свою очередь, "АТАК" не согласилось с решением и предписанием ФАС и обратилось в суд, однако апелляционная инстанция отказала в удовлетворении заявленных требований.

ФАС продолжает продолжает мониторинг повышения цен в магазинах

Стоит отметить, что Федеральная антимонопольная служба усилит контроль за компаниями с иностранным капиталом на рынках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Это решение коснется рынка молока и затронет таких крупных производителей как: "Вимм Билль Данн" (Pepsi Co), "Юнимилк" (Danone), рынка пищевых дрожжей: группа компаний "Лесафр" (Франция), а также крупных ритейлеров с иностранным капиталом.

По словам экспертов, под пристальное внимание ФАС могут попасть "Ашан", X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), Metro Cash&Carry, Billa и другие. В частности, их станут активнее штрафовать за не вовремя или не полном объеме поданные в ФАС документы.

В то же время, ФАС посоветовала российским ритейлерам закупать продукты на аукционах. Это должно позволить контролировать поведение поставщиков.

Ведомство указывает на свою многолетнюю практику пресечения сговоров на торгах. Кроме того, аукционы по продуктам помогут упростить отношения между поставщиками и розничными продавцами в условиях санкций.