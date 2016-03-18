Сегодня в СМИ: взыскание долгов и реестр турагентств

Фото: m24.ru

Посетители начали возвращаться в московские торговые центры

Девальвация рубля и 30-процентное падение выездного туризма сыграли на руку московским торговым центрам – двухлетнее падение их посещаемости сменилось ростом, сообщает "Коммерсантъ".

Но до реального увеличения продаж ритейлеров пока далеко. Посетители, для многих из которых поездки за границу и зарубежные магазины теперь недоступны, порой предпочитают просто проводить время на фуд-корте.

Согласно расчетам аналитиков, Shopping Index, отражающий динамику числа посетителей торговых объектов, начал расти на шестой неделе этого года (8-14 февраля). В период перед празднованием Дня всех влюбленных показатель увеличился на 7,5 процентов по отношению к предыдущей неделе, на 10,2 процентов – к аналогичному периоду прошлого года и впервые за долгое время превысил уровень 2014 года на 2,7 процентов.

За аэропорты Москвы заплатят пассажиры

Как выяснил "Коммерсантъ", после почти трех лет обсуждений моделей финансирования развития московского авиационного узла (МАУ) операторы аэропортов предложили собирать средства за счет инфраструктурного сбора.

Этот сбор предлагается платить авиакомпаниям с каждого пассажира и тонны максимальной взлетной массы. Общая стоимость капзатрат на развитие аэропортов составляет почти 102 миллиардов рублей. Но источники в авиакомпаниях опасаются, что неизбежный рост цен на билеты приведет к падению пассажиропотока в МАУ.

Минобрнауки предлагает ограничить стенами вузов высшее образование по экономике и праву

Минобрнауки РФ предлагает ограничить право на получение первого высшего образования по заочной форме обучения, исключив такую возможность для будущих юристов, экономистов и менеджеров, пишет "Коммерсантъ".

17 марта замминистра образования и науки РФ Александр Соболев изложил инициативу представителям ведущих вузов на собрании ассоциации "Глобальные университеты". От лица экономистов предложение поддержал ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, он считает, что мера "очистит переполненный рынок".

Специалисты в области права с предложением ввести запрет не согласны, а представители студенческого сообщества предупреждают о возможном ограничении прав абитуриентов.

Депутаты Госдумы готовы смягчить требования к интернет-агрегаторам

Депутаты Госдумы готовы серьезно доработать законопроект о новостных агрегаторах, сообщил 17 марта руководитель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин на совещании комитета, где обсуждался документ, сообщают "Ведомости".

В ближайшее время будет создана рабочая группа, в которую войдут эксперты интернет-компаний и общественных организаций. Депутаты готовы прислушаться к их мнению и внесут поправки в документ ко второму чтению, уточнил Левин.

Число сделок по продаже интернет-магазинов выросло на четверть

Продажи готовых интернет-магазинов в 2015 году выросли по сравнению с 2014 годом на 23 процента, к таким выводам пришли специалисты компании Re:Sale Expert, проведя анализ данных интернет-сайтов, пишут "Ведомости".

Учитывались работающие не менее четырех месяцев интернет-магазины, выставленные на электронных торговых площадках крупных бизнес-брокеров – таких, как "Первый брокер", "Скания инвест", "Альтера инвест", Solomon Invest, "Ваша фирма" и сама Re:Sale Expert.

ФАС предлагает использовать изобретения без согласия обладателя патента

Принудительная передача лицензии на использование изобретения предложена в подготовленных ФАС поправках в Гражданский кодекс, пишут "Ведомости". Это будет «наказание» для злоупотреблявших доминированием.

Проект скоро будет опубликован, говорит представитель службы.

Взыскание долгов могут упростить с помощью нотариуса

На "Деловом завтраке" в "Российской газете" президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик сообщил, что сейчас обсуждается инициатива, способная в какой-то мере решить проблему коллекторов. Предлагается дать возможность банкам направлять документы судебным приставам, минуя суд.

Для этого достаточно будет получить исполнительную надпись у нотариуса. Судебным приставам визы нотариуса будет достаточно, чтобы начать действовать. Предполагается, что тогда банкам станет невыгодно и неинтересно обращаться к коллекторам.

Страховщики сообщили о новых реформах в ОСАГО

Чем обернется для водителей замена полисов ОСАГО? Как она будет происходить? Сейчас подготовлены изменения в закон об ОСАГО, касающиеся коэффициентов за аварийность. Чем это новшество будет грозить водителям?

Обо всем этом на пресс-конференции, которая прошла вчера в "Российской газете", рассказали вице-президент Российского союза страховщиков Евгений Уфимцев и редактор журнала "За рулем" Сергей Смирнов.

В России началось формирование реестра турагентств

В России началось формирование реестра турагентств на базе объединения "Турпомощь", сообщает "Российская газета".

"На сегодняшний день заявки о включении в реестр подали 1,3 тысячи агентств. Сейчас мы работаем в тестовом режиме, но с 1 апреля выйдем на нормальный рабочий уровень, чтобы реестр функционировал с 1 января 2017 года, как это предусмотрено в принятом недавно федеральном законе", – рассказал "Российской газете" директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.