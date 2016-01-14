"МегаФон" пожаловался на МТС за продажу SIM-карт в зеленых коробках

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Оператор связи "МегаФон" подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу на МТС за продажу ею SIM-карт в коробках, похожих на упаковку абонентских контрактов "МегаФона", сообщает ТАСС.

По словам начальника отдела защиты от недобросовестной конкуренции ФАС Яны Скляровой, продажа таких SIM-карт была запущена в розничной сети "Телефон.ру", принадлежащей МТС.

В случае если в действиях МТС будут усмотрены признаки нарушения закона о защите конкуренции, то ФАС выдаст МТС предупреждение. Если предупреждение будет исполнено – штраф назначен не будет.

Если предупреждение будет не исполнено на МТС будет наложен штраф.

По мнению директора по работе с госорганами "МегаФона" Анны Серебряниковой, МТС скопировали бренд "МегаФона" и использовали его для продажи своей продукции.

"Клиенты приобретают эти SIM-карты, желая стать абонентами "МегаФона", но только потом они узнают, что услуги связи им оказывает другой мобильный оператор", – считает она.

В свою очередь пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников, заявил, что цвет коробки не имеет значения, так как пользователь подписывает с оператором контракт, в котором описываются параметры тарифа и указано, какая компания обслуживает абонента.

Напомним, в сентябре Федеральная антимонопольная служба оштрафовала сотового оператора "Мегафон" за недобросовестную рекламу тарифа на 100 тысяч рублей.

ФАС признала рекламу тарифа "МегаФон – Все включено S" противоречащей требованиям закона "О рекламе". Как отметили в ФАС, форма предоставления сведений об условиях стоимости тарифа такова, что они не воспринимаются потребителями и фактически в рекламе отсутствуют.