ФАС оштрафовал Artplay за "бесстыдную" рекламу выставки Босха

Надзорное ведомство посчитало рекламные плакаты непристойными.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Центр дизайна Artplay был оштрафован Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на 100 тысяч рублей за размещение рекламных плакатов выставки, посвященной творчеству нидерландского художника Иеронима Босха, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Artplay.

Ранее по распоряжению департамента рекламы уже была демонтирована часть рекламных конструкций выставки "Босх. Ожившие видения", поскольку их сочли неэтичными. Однако после этого в ФАС пожаловался москвич, который посчитал непристойными и другие, оставшиеся, рекламные плакаты. На этих постерах были изображены персонажи одной из самых известных картин голландского мастера – триптиха "Сад земных наслаждений", который хранится в мадридском музее "Прадо".

Теперь Artplay придется не только заплатить крупный штраф, но и демонтировать "неприличную" рекламу выставки Босха, на которой есть изображение, вокруг которого было разбирательство.

Выставка "Босх. Ожившие видения" проходит в Artplay в рамках года Босха в Европе, приуроченного к 500-летию со дня смерти знаменитого голландского мастера, и завершится 1 сентября.