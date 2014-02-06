Антимонопольная служба возбудила дело против правительства Подмосковья

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное управление ФАС возбудило дело против правительства Московской области из-за нарушения федерального закона "О защите конкуренции", сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушение усматривается в издании постановления правительства Подмосковья от 10 июня 2003 года № 349/20 "О плане мероприятий по реконструкции и развитию газораспределительной системы Московской области на 2003-2017 годы за счет внебюджетных источников финансирования", в результате чего устанавливается не предусмотренная законодательством плата за подсоединение к газовым сетям.

Дело будет рассмотрено 22 августа 2014 года.