Подоходный налог за бюджетное жилье будут платить покупатели

Фото: ИТАР-ТАСС

Представители Федеральной налоговой службы подготовили предложение о борьбе со схемами ухода от налогов при купле-продаже имущества. Если оно вступит в силу, подоходный налог с имущества, проданного по низкой стоимости, будет платить покупатель.

Инициатива ФНС относительно подоходного налога внесена в качестве предложения для Основных направлений налоговой политики на 2015-2017 годы, пишет газета "Ведомости".

Согласно идее представителей службы, подоходный налог будет взиматься не только при покупке недвижимости, но и с любого другого имущества. Для жилья он будет рассчитываться по кадастровой стоимости. В итоге покупателю придется доплатить налог с разницы между кадастровой стоимостью и контрактной.

Сотрудники федеральной службы считают, что поступления от налогов с покупателей смогут серьезно пополнить городской бюджет. Эксперты утверждают, что предложение ФНС является несправедливым, так как при продаже имущества дополнительный доход скрывает не покупатель, а продавец.