Новый скандал с "договорняками": "Торпедо" принуждали "сдавать" игры

Фото: ИТАР-ТАСС

В первом дивизионе российского футбола разгорается очередной громкий скандал, связанный с договорными матчами. Руководитель Совета по борьбе с договорными играми Анзор Кавазашвили заявил, что "Торпедо" из Владимира проигрывало по приказанию руководства области.

Еще в прошлом сезоне появилась информация о том, что владимирское "Торпедо" и брянское "Динамо" специально проигрывают матчи, чтобы не выходить в премьер-лигу. После начатого расследования клубы прекратили существование, снявшись с турнира. Кавазашвили в интервью "Советскому спорту" отметил, что в ходе расследования удалось установить - клубы проигрывали по требованию администрации областей.

"Один из тренеров – господин Дурнев – признался, что высшие руководители администрации области вынуждали владимирское "Торпедо" нарушать закон. Проигрывать, чтобы команда не выходила в премьер-лигу", - заявил Кавазашвили.

Футболисты, принимавшие участие в "договорняках", по словам Кавазашвили, будут находиться под наблюдением. "Футболисты этих клубов внесены в нашу картотеку, за ними наблюдаем очень серьезно", - сказал глава Совета по борьбе с договорными играми.

Напомним, в ближайшем будущем на рассмотрение Госдумы будет вынесен законопроект об усилении ответственности за организацию договорных матчей и подкуп участников соревнований. Предполагается, что коррупционеров от спорта начнут сажать на 7 лет.