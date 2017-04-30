Билеты на несуществующие места продали на "Евровидение" в Киеве

Фото: ТАСС/Str/Zuma

Около двух тысяч проданных билетов на конкурс Евровидение – 2017 оказались непригодными. В них были указаны несуществующие места или сиденья с плохим обзором, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию "Голос столицы".

Как рассказал руководитель сервиса по продаже билетов Concert.ua Дмитрий Феликсов, продажу билетов начали до того, как отстроилась площадка для конкурса. В итоге произошла накладка.

Во время строительства изменилась схема рассадки зрителей в зале. После подготовки помещения обнаружилось, что некоторые места нельзя расположить согласно предварительному проекту.

После расстановки камер и других приготовлений оказалось, что некоторые места невозможно установить по плану. В итоге с некоторых мест будет не видно сцену конкурса, обзор может отсутствовать полностью или частично. Некоторые места не установили вовсе.

Покупатели, которым не повезло стать обладателями таких билетов могут заменить их или забрать деньги.