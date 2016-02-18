С этого года на "Евровидении" изменится система начисления баллов

Фото: facebook.com/EurovisionSongContest/

Система начисления баллов на "Евровидении" будет изменена, сообщается на официальном сайте конкурса.

С этого года и зрители, и члены жюри будут оценивать музыкальные номера отдельно. Получается, исполнители смогут набрать от одной страны максимум 24 балла. Сначала ведущий объявит решение жюри от каждой из 43 стран. Затем все голоса телезрителей для каждой песни суммируются, и объявляется одна общая цифра, полученная в результате зрительского голосования.

Ранее начисление происходило следующим образом: зрители и жюри каждой страны оценивали десять лучших конкурентов, присуждая выступлению от 1 до 12 баллов в целом.

Интересно, что объявляться результаты будут по очереди – сначала огласят оценки жюри, и уже потом – зрителей.

Таким образом, благодаря новой системе у участников будет больше шансов получить свои баллы – нередки ситуации, когда исполнители вовсе не получали оценок.

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=Wd_RHS3f5-4&feature=youtu.be]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: Eurovision Song Contest