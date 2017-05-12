Форма поиска по сайту

Новости

12 мая 2017, 11:27

Шоу-бизнес

Певицу из Македонии позвали замуж в прямом эфире Евровидения

Фото: ТАСС/AP/Efrem Lukatsky

Певица из Македонии Яна Бурческа получила предложение выйти замуж прямо во время второго полуфинала Евровидения–2017. Второй полуфинал прошел в Киеве 11 мая.

Предложение певице сделали во время подсчета голосов телезрителей. Возлюбленный певицы Александр достал коробочку с кольцом, встал на колено и попросил Бурческу выйти за него замуж. Девушка ответила согласием.

Это первое предложение руки и сердца в прямом эфире "Евровидения" за всю его историю, утверждают организаторы. Сама певица не прошла в финал, который состоится 13 мая.

9 мая в первом полуфинале Евровидения–2017 были определены 10 участников финала: Молдавия (группа SunStroke Project), Азербайджан (певица Dihaj), Греция (певица Деми), Швеция (певец Робин Бенгтссон), Португалия (певец Сальвадор Собрал), Польша (певица Кася Мось), Армения (певица Арцвик), Австралия (певица Исаия), Кипр (певец Ховиг) и Бельгия (певица Бланш).

Еще шесть участников попадут в финал автоматически: Украина как хозяйка конкурса (Группа O.Torvald) и Великобритания (певица Люси Джонс), Испания (певец Манель Наварро), Италия (певец Франческо Габбани), Германия (певица Левина), Франция (певица Алма) как учредители и спонсоры.

Из второго полуфинала вышли: Австрия (певец Натан Трент), Румыния (дуэт Илинка и Алекс Флоря), Нидерланды (группа OG3NE), Венгрия (певец Йоцы Папай), Дания (певица Аня Ниссен), Хорватия (певец Жак Худек), Норвегия (певец Jowst), Белоруссия (группа Naviband), Болгария (певец Кристиан Костов), Израиль (певец Имри Зив).

Ранее служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской участнице Евровидения–2017 Юлии Самойловой въезд в страну на три года. Планировалось, что девушка выступит с песней Flame is Burning.

В итоге Россия отказалась от участия в конкурсе и трансляции его по телевидению.

