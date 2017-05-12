Певицу из Македонии позвали замуж в прямом эфире Евровидения

Фото: ТАСС/AP/Efrem Lukatsky

Певица из Македонии Яна Бурческа получила предложение выйти замуж прямо во время второго полуфинала Евровидения–2017. Второй полуфинал прошел в Киеве 11 мая.

Предложение певице сделали во время подсчета голосов телезрителей. Возлюбленный певицы Александр достал коробочку с кольцом, встал на колено и попросил Бурческу выйти за него замуж. Девушка ответила согласием.

Это первое предложение руки и сердца в прямом эфире "Евровидения" за всю его историю, утверждают организаторы. Сама певица не прошла в финал, который состоится 13 мая.