По московским меркам: Самая большая концертная площадка в столице

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Центральная арена спорткомплекса "Олимпийский" считается самой большой закрытой концертной площадкой в Москве. Размер всего комплекса – более 50 тысяч квадратных метров, из них около 11 тысяч квадратных метров занимает арена. Она вмещает 30 тысяч зрителей.

На сцене "Олимпийского" в разные годы выступали такие мировые и российские звезды, как Rammstein, Lady Gaga, Алла Пугачева, Beyonce, Aerosmith, Sting, A-ha и другие. В 1990 году в "Олимпийском" состоялось первое в СССР выступление Патрисии Каас. В 2015 году на арене спорткомплекса пройдет крупнейшее танцевальное шоу – Sensation.

"Познавательный фильм": спорткомплекс "Олимпийский"

В 2009 году здесь проводили музыкальный конкурс "Евровидение". В "Олимпийском" вручались премии "МУЗ-ТВ" и "Песня года". Также на арене проходят Big Love Show и "Рождественские встречи с Аллой Пугачевой".

Самая крупная крытая арена в мире находится в филиппинской столице Маниле. Спорткомплекс Philippine Arena открылся в июле 2014 года. Его площадь – около 100 тысяч квадратных метров. Арена вмещает порядка 55 тысяч зрителей. На этой площадке еще не проводилось масштабных мероприятий. Но американская певица Кэти Перри планирует дать здесь концерт в мае 2015 года.