Хоккеисты сборной России уступили шведам в матче Кубка Карьяла

Фото: ТАСС/Елена Руско

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в вынесенном матче первого этапа Евротура - Кубка Карьяла, который стартовал в Финляндии. Встреча в Лександе завершилась со счетом 5:4 в пользу шведов.

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Дмитрий Кугрышев, Денис Кокарев, Александр Радулов и Антон Слепышев. У победителей голы на счету Патрика Херсли, Андреаса Энгквиста, Давида Улльстрема и Тома Ванделля.

Буллиты в составе шведов реализовали Андре Петерссон и Линус Класен, у россиян Радулов и Кугрышев свои попытки не использовали.

Ранее сборная Финляндии обыграла Чехию (2:1). В субботу финны в Хельсинки встретятся с командой Олега Знарка.