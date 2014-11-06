Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября 2014, 23:55

Туризм

Хоккеисты сборной России уступили шведам в матче Кубка Карьяла

Фото: ТАСС/Елена Руско

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в вынесенном матче первого этапа Евротура - Кубка Карьяла, который стартовал в Финляндии. Встреча в Лександе завершилась со счетом 5:4 в пользу шведов.

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Дмитрий Кугрышев, Денис Кокарев, Александр Радулов и Антон Слепышев. У победителей голы на счету Патрика Херсли, Андреаса Энгквиста, Давида Улльстрема и Тома Ванделля.

Буллиты в составе шведов реализовали Андре Петерссон и Линус Класен, у россиян Радулов и Кугрышев свои попытки не использовали.

Ранее сборная Финляндии обыграла Чехию (2:1). В субботу финны в Хельсинки встретятся с командой Олега Знарка.

Евротур сборная России по хоккею Кубок Карьяла

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика