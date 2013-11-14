Правительство Мальты распродает гражданство своей страны

Мальта продаст гражданство жителям не входящих в Евросоюз стран

Мальта стала первой страной, которая будет продавать гражданство жителям стран, не входящих в Евросоюз. Парламент островного государства на днях одобрил соответствующий закон.

Гражданство для новоявленного мальтийца будет стоить 650 тысяч евро, а для его ближайших родственников – от 18 до 50 тысяч. При этом имена покупателей останутся в тайне.

С приобретением мальтийского паспорта заявитель также получает возможность безвизового въезда, проживания и работы во всех государствах Евросоюза.

Продажей гражданства правительство страны намерено пополнить казну, однако у оппозиции и самих жителей Мальты этот закон вызвал неоднозначную реакцию. Его противники считают, что нововведение противоречит нормам справедливости, ведь купить гражданство смогут только богатые люди.