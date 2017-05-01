Ле Пен предложила заменить Евросоюз альтернативным объединением

Фото: ТАСС/Wiktor Dabkowski/DPA

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что желает заменить Евросоюз "Европейским альянсом свободных и суверенных государств", передает РИА Новости. Ле Пен подчеркнула, что она европейка, но Евросоюз полностью отклонился от курса и стал практически тоталитарным.

"Тогда, может быть, найдем ей новое название, этой новой Европе наций и сотрудничества… Например, Европейский альянс, который позволит странам объединиться в проектах, которые не противоречат их национальным интересам", – сказала кандидат в президенты.

Ле Пен выразила уверенность в том, что с союзниками из европейских стран, которые также страдают от Евросоюза, она "может радикально изменить модель функционирования ЕС".

Ранее кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон не исключил возможности выхода страны из Евросоюза, если это объединение не предпримет ряд важных реформ.