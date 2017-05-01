Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01 мая 2017, 19:30

В мире

Ле Пен предложила заменить Евросоюз альтернативным объединением

Фото: ТАСС/Wiktor Dabkowski/DPA

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что желает заменить Евросоюз "Европейским альянсом свободных и суверенных государств", передает РИА Новости. Ле Пен подчеркнула, что она европейка, но Евросоюз полностью отклонился от курса и стал практически тоталитарным.

"Тогда, может быть, найдем ей новое название, этой новой Европе наций и сотрудничества… Например, Европейский альянс, который позволит странам объединиться в проектах, которые не противоречат их национальным интересам", – сказала кандидат в президенты.

Ле Пен выразила уверенность в том, что с союзниками из европейских стран, которые также страдают от Евросоюза, она "может радикально изменить модель функционирования ЕС".

Ранее кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон не исключил возможности выхода страны из Евросоюза, если это объединение не предпримет ряд важных реформ.

Марин Ле Пен вышла во второй тур президентских выборов во Франции. Ее оппонентом по второму туру стал бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон. Макрон заручился поддержкой 23,75 процента избирателей, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента голосов. Второй тур пройдет 7 мая.

Евросоюз жизнь в мире

Главное

