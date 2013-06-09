Собирающихся в Европу туристов просят быть осторожными из-за паводка

МИД и Ростуризм рекомендуют россиянам, отправляющимся в Европу, планировать отдых с учетом сложившейся ситуации.

Как сообщалось ранее, из-за наводнения в Чехии был введен режим чрезвычайной ситуации. В Праге идет эвакуация населения, детские сады и школы закрыты, не работают некоторые станции метро. По официальным данным, жертвами наводнения стали два человека, еще четверо считаются пропавшими без вести.

Кроме того затоплены Польша, Австрия и Швейцария. Сейчас под угрозой Венгрия и почти вся Германия. К паводку готовятся регионы, расположенные выше по течению Эльбы. Жертвами наводнения стали семь человек.

Напомним, самое крупное наводнение за последние 100 лет в Центральной Европе произошло в августе 2002 года. Тогда стихия охватила 15 стран.