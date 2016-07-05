ЕЦБ представил новые купюры достоинством 50 евро

Фото: ecb.europa.eu

Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил новые купюры серии "Европа" номиналом 50 евро, сообщает пресс-служба регулятора.

Банкноту запустят в обращение 4 апреля 2017 года. По словам представителя правления ЕЦБ Ив Мерша, новая купюра должна поспособствовать стабилизации евро, которой ежедневно пользуются 338 миллионов человек по всей европейской территории.

Вторую серию банкнот евро "Европа" начали вводить в 2013 году. Такое название присвоили в честь дочери финикийского царя – Европы из древнегреческой мифологии. Сейчас купюры этой серии выпускаются номиналом в 5, 10 и 20 евро.