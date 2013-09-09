Сборная России по баскетболу вылетела с Евробаскета

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная Россия по баскетболу проиграла четвертый матч подряд на Евробаскете и выбыла из дальнейшей борьбы. В поединке против Финляндии основное время и первый овертайм победителя не выявили, а во второй пятиминутке финны вырвали победу - 86:83.

Наша команда активно начала встречу и со старта первой четверти ушла в семиочковый отрыв, но соперник сумел сократить отставание. Стартовая десятиминутка завершилась со счетом 18:16 в пользу сборной России. Вторую четверть лучше провели финны, и на большой перерыв команды ушли при счете 31:30 в пользу сборной Финляндии.

Практически полное равенство команд наблюдалось и после перерыва. В итоге основное время матча завершилось со счетом 67:67.

Первый овертайм не выявил победителя, а во второй дополнительной пятиминутке финнам удалось вырвать победу. Перевести игру в третий овертайм мог Моня, но его трехочковый бросок не попал в цель. 86:83 - сборная России терпит четвертое поражение подряд и лишается даже теоретических шансов на продолжение борьбы на чемпионате Европы.

Команде Карасева остается сыграть только одну встречу с турками, которые одержали лишь одну победу - над Швецией. Однако исход этой встречи не имеет никакого турнирного значения.