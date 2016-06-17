Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 17 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".
Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".
Болельщик
16:00. Италия – Швеция. Выиграет: ничья
19:00. Чехия – Хорватия. Выиграет: ничья
22:00. Испания – Турция. Выиграет: ничья
Букмекер
16:00. Италия – Швеция. Выиграет: Италия
19:00. Чехия – Хорватия. Выиграет: Хорватия
22:00. Испания – Турция. Выиграет: Испания
Экстрасенс
16:00. Италия – Швеция. Выиграет: ничья
19:00. Чехия – Хорватия. Выиграет: Хорватия
22:00. Испания – Турция. Выиграет: Турция
Попугай
16:00. Италия – Швеция. Выиграет: Италия
19:00. Чехия – Хорватия. Выиграет: Хорватия
22:00. Испания – Турция. Выиграет: Турция
Футболист
16:00. Италия – Швеция. Выиграет: Италия
19:00. Чехия – Хорватия. Выиграет: Чехия
22:00. Испания – Турция. Выиграет: Испания