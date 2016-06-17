Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 17 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".

Болельщик



16:00. Италия – Швеция. Выиграет: ничья 19:00. Чехия – Хорватия. Выиграет: ничья 22:00. Испания – Турция. Выиграет: ничья Олег Даташвили

Букмекер



16:00. Италия – Швеция. Выиграет: Италия 19:00. Чехия – Хорватия. Выиграет: Хорватия 22:00. Испания – Турция. Выиграет: Испания Максим Афанасьев

Экстрасенс



16:00. Италия – Швеция. Выиграет: ничья 19:00. Чехия – Хорватия. Выиграет: Хорватия 22:00. Испания – Турция. Выиграет: Турция Иоланта Воронова

Попугай



16:00. Италия – Швеция. Выиграет: Италия 19:00. Чехия – Хорватия. Выиграет: Хорватия 22:00. Испания – Турция. Выиграет: Турция Проша

Футболист