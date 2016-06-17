Форма поиска по сайту

17 июня 2016, 00:06

Спорт

Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 17 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".

Болельщик


16:00. Италия – Швеция. Выиграет: ничья

19:00. Чехия – Хорватия. Выиграет: ничья

22:00. Испания – Турция. Выиграет: ничья

Олег Даташвили

Букмекер


16:00. Италия – Швеция. Выиграет: Италия

19:00. Чехия – Хорватия. Выиграет: Хорватия

22:00. Испания – Турция. Выиграет: Испания

Максим Афанасьев

Экстрасенс


16:00. Италия – Швеция. Выиграет: ничья

19:00. Чехия – Хорватия. Выиграет: Хорватия

22:00. Испания – Турция. Выиграет: Турция

Иоланта Воронова

Попугай


16:00. Италия – Швеция. Выиграет: Италия

19:00. Чехия – Хорватия. Выиграет: Хорватия

22:00. Испания – Турция. Выиграет: Турция

Проша

Футболист


16:00. Италия – Швеция. Выиграет: Италия

19:00. Чехия – Хорватия. Выиграет: Чехия

22:00. Испания – Турция. Выиграет: Испания

Дмитрий Булыкин

Сюжет: Евро-2016
Евро-2016 прогнозы новости спорта

Главное

