Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 16 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".

Болельщик



16:00. Англия – Уэльс. Выиграет: ничья 19:00. Украина – Северная Ирландия. Выиграет: Северная Ирландия 22:00. Германия – Польша. Выиграет: Германия Олег Даташвили

Букмекер



16:00. Англия – Уэльс. Выиграет: Англия 19:00. Украина – Северная Ирландия. Выиграет: Украина 22:00. Германия – Польша. Выиграет: Германия Максим Афанасьев

Экстрасенс



16:00. Англия – Уэльс. Выиграет: Англия 19:00. Украина – Северная Ирландия. Выиграет: Украина 22:00. Германия – Польша. Выиграет: Германия Иоланта Воронова

Попугай



16:00. Англия – Уэльс. Выиграет: Уэльс 19:00. Украина – Северная Ирландия. Выиграет: ничья 22:00. Германия – Польша. Выиграет: Германия Проша

Футболист