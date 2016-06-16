Форма поиска по сайту

Новости

Новости

16 июня 2016, 00:06

Спорт

Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 16 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".

Болельщик


16:00. Англия – Уэльс. Выиграет: ничья

19:00. Украина – Северная Ирландия. Выиграет: Северная Ирландия

22:00. Германия – Польша. Выиграет: Германия

Олег Даташвили

Букмекер


16:00. Англия – Уэльс. Выиграет: Англия

19:00. Украина – Северная Ирландия. Выиграет: Украина

22:00. Германия – Польша. Выиграет: Германия

Максим Афанасьев

Экстрасенс


16:00. Англия – Уэльс. Выиграет: Англия

19:00. Украина – Северная Ирландия. Выиграет: Украина

22:00. Германия – Польша. Выиграет: Германия

Иоланта Воронова

Попугай


16:00. Англия – Уэльс. Выиграет: Уэльс

19:00. Украина – Северная Ирландия. Выиграет: ничья

22:00. Германия – Польша. Выиграет: Германия

Проша

Футболист


16:00. Англия – Уэльс. Выиграет: Англия

19:00. Украина – Северная Ирландия. Выиграет: ничья

22:00. Германия – Польша. Выиграет: Германия

Дмитрий Булыкин

