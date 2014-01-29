В Еврейском музее расскажут историю московских ассирийцев

Фото: jewish-museum.ru

29 января в Еврейском музее и Центре толерантности пройдет лекция "Ассирийская Москва 1920-х годов". Слушателям расскажут о сформировавшейся в этот период столичной диаспоре ассирийцев. Онлайн-трансляцию лекции проведет сетевое издание M24.ru.

Ассирийцы стали неотъемлемой частью города – например, почти сразу монополизировали такое занятие, как чистка обуви. Члены колоний ассирийцев, поселившихся в Москве, были выходцами из традиционных национальных селений.

В роли лектора выступит историк и этнограф Сергей Михайлов. Он занимается исследованием столичных диаспор ассирийцев и караимов. Лекция станет частью цикла "Этническая Москва и иностранцы в СССР в 1920-30-е годы".

