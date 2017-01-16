Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о попытке вербовки российского дипломата в США, передает РИА Новости.
По ее словам, для лечения Евгению Примакову был нужен препарат, который продавался только в США. После того, как семья и друзья академика собрали сумму в 10 тысяч долларов, дипломат отправился в США для его покупки.
Захарова уточнила, что все формальности, включая справки и рецепты, были соблюдены. Когда сотрудник МИД вошел в аптеку, к нему подошли сотрудники американских спецслужб и сопроводили его в подвал, где провели часовую беседу.
Дипломата запугивали, обвиняя в незаконном обороте медикаментов, после чего изъяли лекарство, не вернув деньги. В ситуацию пришлось вмешаться госсекретарю США Джону Керри, который назвал ситуацию "недопустимой".
Захарова добавила, что Керри сделал все возможное, чтобы препарат все же доставили в Россию, но на это ушло слишком много времени.
В конце прошлого года на доме №3 по Скатертному переулку установили мемориальную доску в память о выдающемся советском и российском государственном и политическом деятеле Евгении Примакове. Он скончался 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.