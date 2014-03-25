Прогнозировать возвращение Плющенко сейчас невозможно - Мишин

"Правда 24": Алексей Мишин - о тренерской работе

В гостях у программы "Правда 24" побывал знаменитый тренер по фигурному катанию и наставник Евгения Плющенко Алексей Мишин. Он рассказал о своей встрече с Одри Хепберн во время Олимпиады в Гренобле, а также объяснил, почему его сыновья не пошли по родительским стопам и тяжело ли было тренировать одновременно и Плющенко, и Алексея Ягудина.

24 марта Мишин получил из рук президента России орден "За заслуги перед отечеством" IV степени. "Награду я получил за талант и труд своего ученика Плющенко, благодаря труду своей супруги Татьяны, а также коллег: Татьяны Прокофьевой, Олега Татаурова. Ведь что такое медаль и чемпион? На самом деле за этим успехом или неудачей стоит целый коллектив людей: тренеров, хореографов", - отметил Мишин.

На счет возможного возвращения Евгения Плющенко в большой спорт Мишин отметил, что это зависит от многих факторов. Прежде всего о того, будет ли у самого Евгения желание выступать на прежнем уровне и участвовать в соревнованиях. Также он добавил, что сейчас невозможно ничего прогнозировать, так как совсем недавно фигурист перенес операцию по удалению всех металлических частей из позвоночника.

Затронул тренер и тему взаимоотношений в тройке Мишин - Плющенко - Ягудин (до 1998 года наставником Алексея Ягудина был именно Мишин, а уже затем Татьяна Тарасова). Алексей Николаевич заметил, что, тренируя обоих спортсменов, всегда пытался быть объективным. Так, на Олимпиаду в Нагано в 1998 году президент федерации фигурного катания Валентин Писеев хотел отправить Плющенко, при этом Алексей Ягудин накануне поездки на Игры выиграл чемпионат Европы. Однако, по настоянию Мишина, в соревнованиях все-таки участвовал Ягудин.

По словам Мишина, несмотря на тесную связь его семьи с фигурным катанием, его сыновья выбрали спортивную карьеру в теннисе. "Старший сын Андрей тоже начинал заниматься фигурным катанием и даже был победителем первенства Петербурга в своем возрасте. Но когда у меня группа спортсменов, и у жены спортсмены, а еще и ребенок катается... Наша двухкомнатная квартира тогда наполнилась фигурным катанием до такой степени, что это могло привести к распаду семьи. И тогда мы решили сына отвести в теннис, хотя было уже поздновато", - рассказал тренер. Сейчас оба сына продолжают оставаться в теннисе, занимаясь тренерской деятельностью

Мишин также рассказал и о своей встрече с известной актрисой Одри Хепберн. Это случилось в 1968 году на Олимпийских играх в Гренобле. Для Мишина-фигуриста та Олимпиада была дебютной. "Одри Хепберн пришла к нам на тренировку, каталась, снималась. Она была в длинной до пят дубленке. Просто увидеть такую легенду кино вживую нам, людям, живущим по другую сторону "железного занавеса", казалось чем-то фантастическим", - признался он.