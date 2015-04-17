Евгений Плющенко официально объявил о возвращении в большой спорт

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Российский фигурист Евгений Плющенко принял решение вернуться в большой спорт и намерен выступать за сборную России на чемпионатах мира и Европы 2016 года. Об этом фигурист сообщил ТАСС.

"Сейчас я могу сказать, что возвращаюсь в спорт. Потихонечку начинаю тренироваться и в ближайшее время выйду на соревнования. Буду продолжать свою спортивную карьеру", – сказал 32-летний Плющенко.

"Я планирую выступить осенью на этапах Грап-при и завоевать право выступить в финале Гран-при в Барселоне. Однако на российском этапе Гран-при я в этом сезоне выступать не буду, но в следующем году вполне вероятно, что я выйду на московский лед. Я намерен пройти наравне со всеми все отборы и попасть в состав сборной на чемпионаты Европы и мира. Это будет для меня полноценный сезон. Основная цель – подготовиться к Олимпийским играм 2018 года", – добавил спортсмен.

Напомним, на зимних Олимпийских играх в Сочи Плющенко выиграл золотую медаль в командных соревнованиях. Однако с личных соревнований фигурист снялся перед самым стартом, сославшись на боли в спине. В тот же день он официально объявил о завершении спортивной карьеры.

3 марта 2014 года двукратный олимпийский чемпион перенес операцию на позвоночнике, а уже спустя неделю был выписан из больницы.

По словам спортсмена, из его позвоночника врачи извлекли четыре шурупа, межпозвоночный диск сросся, и боли в спине Плющенко больше не беспокоят.