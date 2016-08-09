Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 августа 2016, 19:45

Спорт

Евгений Малкин привезет в Москву Кубок Стэнли

Фото: ТАСС/Vincent Pugliese/Zuma

Хоккеист Евгений Малкин привезет в Москву Кубок Стэнли. Главный трофей НХЛ планируют выставить в Парке легенд 23 августа, сообщает ТАСС.

Клуб "Питтсбург Пингвинз", в составе которого выступает Малкин, завоевал Кубок в прошлом сезоне. Сколько трофей пробудет в Москве – пока неизвестно.

Малкин выиграл Кубок Стэнли уже во второй раз. Россиянин подтвердил звание суперзвезды, забив шайбу в финальном матче.

Для его команды это уже четвертый трофей. Предыдущую подобную награду "пингвины" завоевали 7 лет назад, а перед этим два раза подряд брали его в 1991 и 1992 годах.

Евгений Малкин Парк Легенд новости спорта Кубок Стэнли

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика