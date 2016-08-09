Фото: ТАСС/Vincent Pugliese/Zuma

Хоккеист Евгений Малкин привезет в Москву Кубок Стэнли. Главный трофей НХЛ планируют выставить в Парке легенд 23 августа, сообщает ТАСС.

Клуб "Питтсбург Пингвинз", в составе которого выступает Малкин, завоевал Кубок в прошлом сезоне. Сколько трофей пробудет в Москве – пока неизвестно.

Малкин выиграл Кубок Стэнли уже во второй раз. Россиянин подтвердил звание суперзвезды, забив шайбу в финальном матче.

Для его команды это уже четвертый трофей. Предыдущую подобную награду "пингвины" завоевали 7 лет назад, а перед этим два раза подряд брали его в 1991 и 1992 годах.