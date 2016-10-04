Форма поиска по сайту

04 октября 2016

ЦСКА опроверг информацию о желании Евгения Гинера продать клуб

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

ЦСКА опроверг информацию о желании президента "красно-синих" Евгения Гинера продать московский футбольный клуб. Об этом рассказал директор по связям с общественностью и информационной политике армейцев Сергей Аксенов, сообщает "Р-Спорт".

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о намерениях Гинера продать ЦСКА.

Евгений Гинер стал президентом ЦСКА в 2001 году. С тех пор армейцы шесть раз становились чемпионами России, семь раз побеждали в розыгрыше Кубка России и шесть раз – в Суперкубке страны, а в 2005 году "красно-синие" завоевали Кубок УЕФА.

Новый стадион ЦСКА открылся в сентябре. Арена вмещает 30 тысяч зрителей. Первый матч на стадионе прошел 10 сентября – армейцы в рамках шестого тура Российской премьер-лиги одержали победу над грозненским "Тереком" со счетом 3:0.
