ЦСКА опроверг информацию о желании Евгения Гинера продать клуб

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

ЦСКА опроверг информацию о желании президента "красно-синих" Евгения Гинера продать московский футбольный клуб. Об этом рассказал директор по связям с общественностью и информационной политике армейцев Сергей Аксенов, сообщает "Р-Спорт".

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о намерениях Гинера продать ЦСКА.

Евгений Гинер стал президентом ЦСКА в 2001 году. С тех пор армейцы шесть раз становились чемпионами России, семь раз побеждали в розыгрыше Кубка России и шесть раз – в Суперкубке страны, а в 2005 году "красно-синие" завоевали Кубок УЕФА.