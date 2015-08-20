Поэта Евгения Евтушенко госпитализировали

Фото: m24.ru/ Евгения Смолянская

Поэт Евгений Евтушенко был помещен в одну из столичных больниц. Он пройдет плановое обследование, сообщили m24.ru в окружении поэта.

"У Евгения Александровича была 40-дневная поездка по России. Каждый день – выступления и интервью. Поэтому было решено провести плановую профилактику перед его отъездом в Америку, перед многочасовым перелетом", – рассказал личный помощник поэта.

18 июля Евтушенко отмечал свое 83-летие на творческом вечере в ЗИЛе. Он представил первые два тома полного собрания своих сочинений "Не теряйте отчаянья". На сцену поздравить артиста поднялись и его друзья, коллеги по цеху.