20 августа 2015, 17:49

Культура

Поэта Евгения Евтушенко госпитализировали

Фото: m24.ru/ Евгения Смолянская

Поэт Евгений Евтушенко был помещен в одну из столичных больниц. Он пройдет плановое обследование, сообщили m24.ru в окружении поэта.

"У Евгения Александровича была 40-дневная поездка по России. Каждый день – выступления и интервью. Поэтому было решено провести плановую профилактику перед его отъездом в Америку, перед многочасовым перелетом", – рассказал личный помощник поэта.

18 июля Евтушенко отмечал свое 83-летие на творческом вечере в ЗИЛе. Он представил первые два тома полного собрания своих сочинений "Не теряйте отчаянья". На сцену поздравить артиста поднялись и его друзья, коллеги по цеху.

Евгений Евтушенко – известный поэт-шестидесятник, автор сборников стихотворений, поэм, текстов песен, сценариев, прозаических и публицистических произведений, лауреат отечественных и зарубежных премий, обладатель многочисленных орденов, медалей и почетных званий.

На его стихи песни исполнили Муслим Магомаев, Алла Пугачева, Эдуард Хиль, Анна Герман, Людмила Гурченко и другие.

