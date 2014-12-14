Поэт Евгений Евтушенко экстренно госпитализирован

Знаменитый поэт Евгений Евтушенко экстренно помещен в одну из ростовских клиник. Причина ухудшения состояния поэта пока неизвестна, сообщает ТАСС.

В Ростове Евтушенко проводил творческий вечер "Жизнь как приключение", который проходит в рамках проекта ЮНЕСКО "Культура без границ".

Евгений Евтушенко является, пожалуй, самым ярким представителем поколения советских поэтов-шестидесятников. Он опубликовал более 150 книг.

Среди самых известных его работ - поэма "Мама и нейтронная бомба" и сборник стихов "Граждане, послушайте меня".

Евтушенко является лауреатом множества литературных премии, а также имеет государственные награды России и Советского Союза.