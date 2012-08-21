Театр Et Cetera открывает 20-й юбилейный сезон

В московский театре Et Cetera стартует новый сезон. Театру под руководством Александра Калягина в этом году исполняется 20 лет. Первая премьера сезона состоится 25 сентября

Московский театр Et Cetera под руководством режиссера и актера Александра Калягина откроет в среду 20-й юбилейный сезон спектаклем "Похождения Шипова".

Первой премьерой сезона станет спектакль по пьесе французского драматурга Тарика Нуи "Ничего себе местечко для кормления собак". Спектакль поставил известный режиссер Роберт Стуруа, главную роль в нем исполняет сам Александр Калягин. Премьера состоится 25 сентября.

В этом сезоне на сцене театра пройдут такие спектакли, как "Звездный мальчик", "Любовный напиток", "Венецианские безумцы". Кроме того, будет выпущен спектакль-концерт, в котором будут представлены все артисты театра, сообщает РИА Новости.

По словам художественного руководителя, в этом сезоне театр отправится на гастроли. В начале сентября труппа театра посетит Одессу в рамках фестиваля "Встречи в Одессе". 4 и 5 сентября на фестивале будет сыгран спектакль "Моя Марусечка".

В октябре Et Cetera поедет на Кубу. На сцене национального театра Гаваны 5 и 6 октября театр покажет спектакль "Лица", а 8 и 9 - "Надежда, Вера и Любовь".

Также театр планирует поехать на фестиваль в Берлин, отметил Калягин.