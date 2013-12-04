СМИ: журнал Esquire

Фото: ИТАР-ТАСС

Журнал Esquire – ежемесячный мужской журнал. Был основан в 1932 году в США. В нем публикуются материалы о политике, бизнесе, технологиях, автомобилях, еде, здоровье, культуре и искусстве.

Журнал для "успешных джентльменов" в ноябре 1932 года начали выпускать двое жителей Чикаго – Дэвид Смарт и Арнольд Гингрич. Уже через пять лет ежемесячный тираж издания достиг отметки в полтора миллиона экземпляров, а в 1963 году тираж увеличился до двух миллионов.

На страницах Esquire впервые был опубликован роман Трумена Капоте "Завтрак у Тиффани", а в 1999 году журналисты издания взяли интервью у Усамы бен Ладена.

Первый номер русского издания Esquire вышел в апреле 2005 года. Тираж в России составляет 90 000 экземпляров. С октября 2011 года главным редактором журнала является Дмитрий Голубовский.

Esquire издается в двух десятках стран: Великобритания (с 1991), Голландия, Гонг Конг, Греция, Индонезия, Испания, Казахстан (с 2005), Китай, Корея, Мексика, ОАЭ (с 2009), Россия (c 2005), Румыния, Сальвадор (с 2009), США, Тайвань, Таиланд, Турция, Украина, (с 2012), Чешская Республика, Япония.