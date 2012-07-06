Батурина обжалует запрет по иску Росимущества об участке земли

Предпринимательница Елена Батурина намерена обжаловать запрет на совершение сделок с земельным участком в 16 гектаров на западе Москвы.

О намерении Батуриной обжаловать решение Арбитражного суда Москвы заявил представитель предпринимательницы, сообщает РИА Новости.

Ранее в рамках обеспечительных мер арбитражный суд Москвы запретил ЗАО "Территориальная дирекция "Сетуньская" совершать в отношении спорного земельного участка любые действия, "связанные с отчуждением или иным обременением". Это решение было принято по просьбе Росимущества, подавшего иск об истребовании земельного участка.

Требования ведомства относятся к трем земельным участкам площадью 16,387 гектара, расположенным на пересечении Староволынской и Минской улиц.

Основным акционером компании "ТД "Сетуньская" является супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.