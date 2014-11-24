Форма поиска по сайту

24 ноября 2014, 22:58

Режиссера Эльдара Рязанова госпитализировали с инсультом

Известный режиссер Эльдар Рязанов госпитализирован в госпиталь имени Бурденко, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент здравоохранения.

"В 18:00 на станцию скорой помощи поступил сигнал о том, что Эльдару Рязанову стало плохо. Было принято решение, что на место происшествия выедут сотрудники Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП). Режиссер доставлен в главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко. Его состояние стабильное", - рассказали в департаменте.

Как уточнил собеседник агентства, врачи скорой помощи поставили предварительный диагноз "ишемический инсульт", который характеризуется повреждением мозговой ткани и нарушением кровообращения.

