В столице могут появиться улицы Мандельштама и Рязанова

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Улицы в честь поэта Осипа Мандельштапа и режиссера Эльдара Рязанова могут появиться в столице. Об этом в интервью mos.ru заявил заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Однако по его словам, переименовывать улицу в честь Рязанова "формально рано". "Десять лет должно пройти с момента смерти. Но мы получаем очень много писем по этому поводу от жителей", – отметил Печатников.

Он добавил, что в центре города также появится аллея в честь архитектора Федора Шехтеля. "Это сквер, который идет от Садового кольца к Ермолаевскому переулку на Пресне", – пояснил заммэра. По его словам, согласно городскому закону переименовывать ничего нельзя – можно лишь вернуть историческое название. Однако даже в этом случае это может вызвать значительные трудности.

"Например, РПЦ предлагала вернуть шоссе Энтузиастов историческое название – Владимирское шоссе (тракт). На шоссе Энтузиастов живут примерно 100 тысяч человек. Если вы думаете, что дорого таблички поменять, поверьте, на это у нас денег хватит. А вот местным жителям надо поменять штамп в паспорте, все документы на собственность, на машину — кучу бумаг, которые завязаны на их адрес. Конечно, люди против. Поэтому при всем уважении к РПЦ мы вынуждены были отказать", – рассказал Печатников.

Всего в прошлом году жители столицы подавали заявки на изменение названий улиц более 600 раз, 88 из них столичные власти удовлетворили.