Изобретатель Владимир Красноухов: "Головоломки учат решать проблемы"

В музее "Экспериментаниум" раскрыли секреты головоломок

Изобретатель развивающих игр и кандидат технических наук Владимир Красноухов провел лекцию в Музее занимательных наук "Экспериментаниум", на которой раскрыл секреты самых увлекательных и сложных механических головоломок. Сетевое издание M24.ru провело онлайн-трансляцию занятия.

Владимир Красноухов (р. 14 августа 1944 г.) - инженер-конструктор, кандидат технических наук, почетный член Российского общества изобретателей, награжден орденом Почета. Родился в Курске, после школы поступил в Тульский политехнический институт, по окончании которого в 1967 году был направлен по распределению в Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в городе Климовске Московской области. В НИИ занимался математическим моделированием сложных систем.

На сегодня Владимир Красноухов более известен как изобретатель игр-головоломок, в арсенале автора уже более 40 патентов. По лицензии они выпускаются в США, Японии, Испании, Нидерландах, где используются для обучения детей в школах. Головоломка "Петля Ориона", изобретенная Красноуховым, побывала на орбитальной космической станции "Салют-7", где космонавты Лебедев и Березовой использовали ее для психологической разгрузки.

Владимир Красноухов является членом Нидерландского клуба головоломок, победителем всесоюзного "Конкурса мирной игрушки" в Ленинграде (1989), призером Международного конкурса "Мирной игрушки" в Варшаве. Ежегодно проводит областной конкурс головоломок среди школьников в Курске, в молодежном Центре технического творчества. Печатается в журналах "Наука и жизнь", "Смекалка", "Левша" и других. Также Владимир Красноухов – владелец коллекции головоломок из разных стран мира, которая насчитывает около 4 тысяч образцов.

"Экспериментаниум" - музей занимательных наук, где посетители могут принять непосредственное участие во всевозможных опытах и экспериментах. Музей был открыт в 2011 году для увлекательного изучения законов точных наук и явлений природы. Более 250 интерактивных экспонатов музея рассказывают о механике, электричестве, магнетизме, акустике, демонстрируют оптические иллюзии, головоломки и другие научные открытия и изобретения. Коллекция экспонатов музея постоянно пополняется, разрабатываются новые образовательные и развлекательные программы.

Имена и определения, упоминавшиеся в выступлении

Ирина Новичкова - индивидуальный предприниматель, руководитель компании "Планета Головоломок". Фирма производит логические игры-головоломки из дерева и пластмассы, в основном это авторские разработки Владимира Красноухова, Ирины Новичковой и других изобретателей.

В ассортименте около 100 наименований головоломок, в том числе из древесины твердых пород: дуба, бука, ясеня. Ряд разработок используется педагогами Испании, США, Нидерландов, а некоторые были опробованы в ходе Чемпионатов России и Чемпионата мира по пазлспорту, региональных соревнований, международных интеллектуальных фестивалей.

Нидерландский клуб головоломок (The Nederlandse Kubus Club) основан в 1981 году. Объединение энтузиастов - любителей головоломок - началось с изобретением кубика Рубика в начале 1980-х. Членами клуба являются поклонники логических игр со всего мира. Раз в год, в первую субботу октября, они встречаются на Нидерландском Дне головоломок, где проходят лекции и мастер-классы по решению головоломок. Также все участники объединения регулярно получают рассылку бюллетеня с новостями в мировой индустрии головоломок. Условием вступления в клуб является ежегодный денежный взнос.

Евклид (ок. 300 г. до н. э.) - древнегреческий математик, автор первого из дошедших до нас теоретических трактатов по математике. Биографические сведения об Евклиде крайне скудны. Достоверным можно считать лишь то, что его научная деятельность протекала в Александрии в III в. до н. э. Евклид был первым математиком Александрийской школы. Его главная работа "Начала" содержит изложение планиметрии, стереометрии и ряда вопросов теории чисел; в ней он подвел итог предшествующему развитию греческой математики и создал фундамент ее дальнейшего развития. Также Евклид - автор работ по астрономии, оптике, музыке.

Флексагон (от лат. flectere - складываться, гнуться) - головоломка, сложенная из бумаги, обладает занимательными математическими свойствами. Создана в 1939 году математиком Стоуном. При складывании флексагона становятся видны поверхности, которые ранее были скрыты в конструкции флексагона, а прежде видимые поверхности уходят внутрь. Головоломки этого вида обычно имеют квадратную (тетрафлексагоны) или шестиугольную (гексафлексагоны) форму. Для различения плоскостей на секторы флексагона наносят цифры, буквы, элементы изображения или просто окрашивают в определенный цвет.

Планиметрия (от лат. planum - "плоскость", др.-греч. μετρεω - "измеряю") — раздел евклидовой геометрии, изучающий двумерные (одноплоскостные) фигуры, то есть фигуры, которые можно расположить в пределах одной плоскости. Первое систематическое изложение планиметрии дал Евклид в своем труде "Начала".

Кинематика (от греч. κινειν — "двигаться") в физике — раздел механики, изучающий математическое описание (средствами геометрии, алгебры, математического анализа…) движения идеализированных тел (материальная точка, абсолютно твердое тело, идеальная жидкость), без рассмотрения причин движения (массы, сил и т. д.). Исходными понятиями кинематики являются пространство и время.

Сергей Петрович Капица (1928-2012) - советский и российский ученый-физик, телеведущий, главный редактор журнала "В мире науки", вице-президент РАЕН. С 1973 года бессменно вел научно-популярную телепрограмму "Очевидное — невероятное". Сын лауреата Нобелевской премии Петра Леонидовича Капицы.

Рене Декарт (1596-1650) - французский философ, математик, механик, физик и физиолог, создатель аналитической геометрии и современной алгебраической символики, автор метода радикального сомнения в философии, механицизма в физике, предтеча рефлексологии.

Декартова система координат - система координат на плоскости или в пространстве, обычно с взаимно перпендикулярными осями и одинаковыми масштабами по осям.

Игорь Лаговский (1922-2013) - советский и российский журналист, писатель, член Союза журналистов России. Главный редактор журнала "Наука и жизнь" (1980-2008).

Кубик Рубика (разговорный вариант Кубик-рубик; первоначально был известен как "Магический кубик") - механическая головоломка, изобретенная в 1974 году венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрне Рубиком. Представляет собой пластмассовый куб, видимые элементы которого снаружи выглядят как составляющие его 27 кубиков, способные вращаться вокруг трех внутренних осей куба.

Каждая грань состоит из девяти квадратов и окрашена в один из шести цветов, в одном из распространенных вариантов окраски расположенных парами друг напротив друга: красный — оранжевый, белый — желтый, синий — зеленый; но в различных вариантах Кубика Рубика грани окрашиваются в разные цвета совершенно различным образом. Повороты граней позволяют переупорядочить цветные квадраты множеством различных способов. Задача игрока заключается в том, чтобы "собрать кубик Рубика": поворачивая грани куба, вернуть его в первоначальное состояние, когда каждая из граней состоит из квадратов одного цвета.

Екатерина Левина